Discuții pentru redeschiderea tronsonului Transalpina

Deputatul Mihai Weber a discutat cu conducerea CNAIR pentru a trimite la Gorj o comisie care să analizeze situația de pe Transalpina. Fiind o zonă importantă pentru turismul din Gorj, redeschiderea tronsonului este așteptată cu mare interes de turiști și localnici.

„Zona montană Rânca rămâne una dintre cele mai importante atracții turistice ale Gorjului chiar și pe timp de vară, datorită celei mai înalte șosele montane din România, Drumul regelui!

De aceea, redeschiderea Transalpinei este un obiectiv important pe care l-am discutat cu conducerea CNAIR. În urma discuțiilor purtate, o delegație din cadrul companiei se va deplasa astăzi pe Transalpina pentru a stabili dacă traficul poate fi redeschis în condiții de siguranță pentru turiștii care vor tranzita zona în mini-vacanța de Rusalii. Potențialul turistic al Gorjului este imens, iar asta plasează județul în topul celor mai frumoase și vizitate zone ale țării”, a transmis Mihai Weber.

Pe perioada sezonului rece, Transalpina este închisă, in zonele unde ajunge la cote de peste 2000 de metri altitudine existând, in orice clipa, risc de înzăpezire. De aceea drumarii închid drumul și nu îl mai deszăpezesc, deși vorbim de un drum național, DN 67 C, fiind deszăpezit și deschis în jurul datei de 1 iunie. Se lucrează, de altfel, la deszăpezire, dar zăpada are peste 2 metri în zonele înalte, întrucât a nins in zona până de curând și nu s-a anunțat exact data deschiderii.