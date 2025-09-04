Profesor din Gorj, coordonator al echipei României la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori

România a obținut patru medalii de argint la cea de-a 9-a ediție a Olimpiadei Europene de Informatică pentru Juniori, desfășurată la Shumen, în Bulgaria, un rezultat care confirmă nivelul ridicat de pregătire al elevilor români.

În spatele acestei performanțe se află și un profesor din județul Gorj. Mihai Bunget, cadru didactic la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu, a coordonat lotul național alături de Andrei Boacă, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Elevii care au urcat România pe podium cu medalii de argint sunt:

Boeriu Horia-Andrei, clasa a VIII-a, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, București

Nemțișor Andrei, clasa a VII-a, Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Iași

Danciu Traian, clasa a VI-a, Liceul Teoretic „Școala Europeană”, București

Iordache Matei Ștefan, clasa a IX-a, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București.

Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori este considerată cea mai importantă competiție continentală pentru elevii pasionați de informatică, iar rolul profesorului gorjean în pregătirea și coordonarea echipei demonstrează contribuția semnificativă a județului la performanțele educației românești.

Participarea României a fost sprijinită de Ministerul Educației, care a asigurat finanțarea deplasării și a taxelor de participare, dar și organizarea etapelor interne premergătoare.