    Salvamont Gorj, dotat cu o trusă medicală complet echipată

    Alin Petre
    Echipa Salvamont Gorj a primit o trusă medicală-rucsac destinată acordării primului ajutor în misiunile de salvare montană.

    Dotarea face parte dintr-un proiect național derulat de Salvamont România, prin care toate cele 40 de structuri din țară au fost echipate cu materiale medicale esențiale, achiziționate din sponsorizări și donații.

    „Fiecare contribuție, indiferent de mărimea ei, a contat pentru implementarea acestui proiect benefic, care va sprijini activitatea de salvare montană și, mai ales, va contribui la salvarea de vieți”, au transmis reprezentanții Salvamont România.

    Cei care doresc să susțină activitatea salvatorilor montani pot face donații prin site-ul oficial al organizației, devenind astfel „Salvatori din umbră”.

