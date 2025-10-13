Aparegio anunţă întreruperea furnizării apei potabile în data de 13.10.2025

Aparegio Gorj S.A. – CED TARGU-JIU, anunţă întreruperea furnizării apei potabile în data de 13.10.2025, în intervalul orar 11:45-14:00, ca urmare a avariei la conducta PEHD DN 110 din str. Panduri, avarie provocata de un agent economic care execută lucrări de canalizare in municipiul Târgu Jiu.

Zonele afectate de lipsa apa sunt:

– Cartier Panduri

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat utilizatorilor din zonă, la reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete apa să înregistreze valori mai mari ale parametrului turbiditate. Recomandăm să nu se folosească apa în scopuri casnice până la limpezirea completa