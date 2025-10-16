Doliu la Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu” din Târgu Jiu: A încetat din viață învățătoarea Doina Popescu, un dascăl de excepție

Comunitatea Școlii Gimnaziale „Constantin Săvoiu” din Târgu Jiu este în doliu după ce, la aproape 73 de ani, s-a stins din viață doamna învățătoare Doina Popescu, un cadru didactic dedicat, care a marcat prin profesionalism și pasiune generații întregi de elevi.

Cu o carieră îndelungată în învățământul primar, Doina Popescu a fost apreciată atât de colegi, cât și de elevi, pentru verticalitatea și devotamentul cu care și-a îndeplinit misiunea educațională. „A fost un cadru didactic foarte pregătit, cu o prestanță la catedră care te ducea cu gândul la verticalitatea pe care trebuie să o aibă orice intelectual demn, și, totodată, un părinte pedagogic pentru colegii aflați la început pe drumul carierei în învățământul primar, așa cum i-am fost și eu”, a mărturisit învățătoarea Manuela Negru Popescu, colega sa.

Cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu sunt așteptați începând de joi, la Capela Eden din municipiul Târgu Jiu. Înhumarea va avea loc vineri, 17 octombrie, la ora 12:30.

Colectivul Școlii Gimnaziale „Constantin Săvoiu” transmite condoleanțe sincere familiei îndoliate și mulțumește pentru întreaga dăruire a Doinei Popescu, care a luminat drumul elevilor săi cu pasiune și profesionalism.

