    Ședință cu directorii de școli din Gorj. Ce s-a discutat
    Educatie

    Ședință cu directorii de școli din Gorj. Ce s-a discutat

    Ședința de lucru a directorilor și directorilor adjuncți ai unităților de învățământ din județul Gorj cu reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Gorj a avut loc, ieri, la Colegiului Național „Spiru Haret” din Târgu Jiu.
    Au fost dezbătute teme importante, cum ar fi siguranța în școli și evaluarea personalului de conducere.
    „Întâlnirea a fost deschisă de inspectorul școlar general, prof. Marian Staicu, și a reunit, alături de echipa de conducere a IȘJ Gorj, reprezentanți ai Biroului Siguranță Școlară din cadrul IPJ Gorj, ai Inspectoratului Județean de Jandarmi „Tudor Vladimirescu” Gorj, ai DGASPC Gorj și ai DSP Gorj, instituții partenere cu care inspectoratul și școlile colaborează constant pentru siguranța elevilor și desfășurarea optimă a procesului educațional.
    Pe ordinea de zi s-au regăsit teme esențiale pentru buna funcționare a învățământului gorjean:
    – prezentarea Planului managerial al ISJ Gorj pentru anul școlar 2025–2026 și a Planului Unic de Inspecție și Control;
    – siguranța școlară – monitorizarea și prevenirea actelor de violență, colaborarea cu instituțiile de ordine publică, rolul diriginților și al consilierilor școlari;
    – procedurile operaționale privind transferul elevilor și cercetarea disciplinară a personalului;
    – organizarea programelor „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde”;
    – evaluarea personalului de conducere și programarea concediilor de odihnă;
    – circuitul documentelor și digitalizarea activităților administrative, prin utilizarea platformei Regista;
    – informarea privind utilizarea fondurilor educaționale disponibile pe cardurile educaționale până la data de 31 octombrie 2025, conform mesajului transmis de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene“, au transmis reprezentanții ISJ Gorj.
