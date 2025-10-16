Carnavalul Toamnei, organizat la un liceu din Târgu Jiu

„Carnavalul Toamnei” a adus culoare, emoție și inspirație în curtea Liceului de Arte „Constantin Brăiloiu”.
Proiectul a fost realizat cu multă dăruire de elevii claselor:
• a IX-a A – specializarea Muzică
• a IX-a B – specializarea Arhitectură
• a V-a – specializarea Arte plastice și Muzică
Activitatea a fost coordonată de profesorii Popescu Camelia, Buliga Loredana, Cornoiu Carmen, care au ghidat elevii în realizarea decorurilor, costumelor și momentelor artistice, transformând evenimentul într-o adevărată sărbătoare a creativității.
Prin muzică, culoare și imaginație, elevii au reușit să surprindă esența toamnei și să o transforme într-un spectacol plin de viață.
Atmosfera a fost una vibrantă, în care emoțiile, zâmbetele și energia tinerilor artiști au fost la loc de cinste.
Evenimentul a demonstrat încă o dată că arta, indiferent de forma ei, unește și inspiră, iar talentul elevilor Liceului de Arte „Constantin Brăiloiu” merită toată aprecierea.
