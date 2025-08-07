Echipament pentru identificarea animalelor

Serviciul pentru Protecția Animalelor, aflat în subordinea Consiliului Județean Gorj, a fost dotat cu un dispozitiv modern de citire a microcipurilor și crotaliilor electronice pentru animale.

,,Acest echipament performant va contribui semnificativ la eficientizarea activității serviciului, facilitând identificarea rapidă a proprietarilor animalelor salvate și sprijinind totodată derularea campaniilor de sterilizare și microcipare organizate la nivelul județului Gorj.

Cititorul este compatibil cu toate tipurile de microcipuri și crotalii electronice, are o capacitate de stocare de până la 250.000 de înregistrări și poate scana până la 1.100 de coduri pe minut. Distanța maximă de citire este de aproximativ 30 de centimetri, ceea ce permite identificarea animalelor agresive, stresate sau sălbatice, fără a necesita contactul direct.

De asemenea, echipamentul poate fi operat de la distanță, prin comenzi transmise de pe alte dispozitive, asigurând astfel condiții sporite de siguranță pentru personalul de intervenție.

Serviciul pentru Protecția Animalelor mulțumește conducerii Consiliului Județean Gorj, pentru sprijinul acordat și pentru asigurarea infrastructurii necesare desfășurării activităților în cele mai bune condiții”, au transmis reprezentanții Serviciului pentru Protecția Animalelor Gorj.