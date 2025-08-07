spot_img
    Medalie europeană pentru o handbalistă gorjeană

    Gorjeanca Diana Lăscăteu, în vârstă de 23 de ani, jucătoare pe postul de inter stânga la Știința București, a făcut parte a echipei Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București care a obținut medalia de bronz la Campionatul European Universitar de Handbal, desfășurat în perioada 21–29 iulie 2025, în Covilha, Portugalia.

    În finala mică, echipa României a învins cu 32-30 reprezentanta Universității Mainz din Germania, într-un meci spectaculos care le-a adus studențelor românce prima medalie europeană din istoria echipei feminine de handbal a Politehnicii.

    Echipa a fost coordonată de antrenorii Ion Mihailă și Corina Popescu, având în componență și pe Ștefan Dumitrescu (kinetoterapeut) și Oroles Florescu (șef delegație).

    Un moment de referință al competiției a fost desemnarea Ioanei Rebeca Necula drept MVP și golgheteră, cu un total de 42 de goluri marcate.

    Universitatea Politehnica din București a transmis un mesaj de felicitare pe pagina oficială de Facebook: „Este prima medalie europeană obținută de echipa feminină de handbal a universității noastre, o reușită remarcabilă pentru studentele Centrului Universitar Pitești și Centrului Universitar București. Felicitări întregii echipe, staff-ului și tuturor celor care au contribuit la această performanță extraordinară! Suntem mândri de voi!”

