Eveniment inedit la Polovragi. Autoritățile organizează evenimentul „Sub stânca nemuririi – Zamolxis: Taina din Carpați”. Un spectacol care îşi dorește să readucă în atenție miturile şi valorile strămoșești, într-o punere în scenă emoționantă și plină de mister, inspirată de legenda lui Zamolxis şi de taina ce sălăşluiește în Munții Carpaţi.

Startul cunoașterii se va da vineri, 5 septembrie 2025, începând cu ora 19.00 la Peştera Polovragi.

Evenimentul va fi îmbogățit de momente artistice susținute de: Trupa „Vatra Dacică” – Polovragi, Ansamblul Folcloric „Cheile Olteţului” Polovragi, Asociația Socio-Culturală „Flori de Romanaţi” Dobrosloveni.

Haideți să celebrăm împreună cultura, identitatea și moştenirea noastră, prin artă, tradiții și emoție autentică”, transmit organizatorii.

