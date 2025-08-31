spot_img
Târgu Jiu
duminică, august 31, 2025
    Eveniment inedit la Polovragi

    Radu Istudor
    By Radu Istudor
    Eveniment inedit la Polovragi. Autoritățile organizează evenimentul „Sub stânca nemuririi – Zamolxis: Taina din Carpați”. Un spectacol care îşi dorește să readucă în atenție miturile şi valorile strămoșești, într-o punere în scenă emoționantă și plină de mister, inspirată de legenda lui Zamolxis şi de taina ce sălăşluiește în Munții Carpaţi.
    Startul cunoașterii se va da vineri, 5 septembrie 2025, începând cu ora 19.00 la Peştera Polovragi.
    Evenimentul va fi îmbogățit de momente artistice susținute de: Trupa „Vatra Dacică” – Polovragi, Ansamblul Folcloric „Cheile Olteţului” Polovragi, Asociația Socio-Culturală „Flori de Romanaţi” Dobrosloveni.
    Haideți să celebrăm împreună cultura, identitatea și moştenirea noastră, prin artă, tradiții și emoție autentică”, transmit organizatorii.

    Radu Istudor
    Radu Istudorhttp://www.igj.ro
