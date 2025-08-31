Cod galben de precipitații, în Gorj

ANM a emis cod galben de furtuni în aproape jumătate de țară. În 17 judeţe ale ţării se vor înregistra precipitaţii abundente, vijelii şi posibilităţi de grindină. Printre județele vizate se numără și Gorjul. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50…70 km/h) şi izolat grindină.

”În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20…30 l/mp şi pe arii restrânse de peste 50 l/mp. Perioade cu instabilitate atmosferică accentuată vor fi pe arii restrânse şi în restul ţării”, anunţă meteorologii

