Exercițiu militar la Polovragi. Autoritățile transmit că nu există motive de îngrijorare

Zeci de militari români și mai multe avioane militare au fost prezente pe stadionul din centrul comunei Polovragi, unde s-a desfășurat un exercițiu de îmbarcare și debarcare. Autoritățile locale au explicat că este vorba doar despre o aplicație demonstrativă, aeronava ridicându-se și aterizând de mai multe ori tocmai pentru a simula acest tip de misiune.

Primăria Polovragi a transmis că localnicii nu au motive de îngrijorare, întrucât militarii staționează periodic în zonă, unde există organizată o tabără militară. Baza este amplasată pe Luncile Oltețului, în apropiere de Cheile Oltețului, acolo unde soldații locuiesc în corturi și desfășoară diverse aplicații și antrenamente.

Potrivit edilului Gheorghe Epure, astfel de exerciții fac parte din pregătirea armatei române și prezența militarilor la Polovragi va continua și în următoarele luni.