Debut nefericit în Liga a III-a pentru echipa de fotbal CSM Târgu Jiu

CSM Târgu Jiu a pierdut vineri, 29 august, în deplasare, cu Unirea Bascov, la debutul în Liga a III-a, la scor de neprezentare.

Debutul în Liga a 3-a a fost unul dificil pentru CSM Târgu Jiu, care s-a deplasat pe terenul echipei Unirea Bascov, care sezonul trecut a jucat în play-off. Impactul cu eșalonul trei și tracul debutului de campionat și-a pus amprenta asupra fotbaliștilor pregătiți de Mario Găman. Gorjenii au cedat la capătul unei partide în care gazdele au profitat de oportunitățile ivite și au marcat destul de ușor, lucru remarcat de antrenorul gorjean. Mario Găman spune că împreună cu staff-ul său trebuie să remedieze rapid din problemele apărute în jocul echipei în prima etapă.

CSM Târgu Jiu va juca vineri, 5 septembrie, pe teren propriu, cu Viitorul Dăești.

Antrenor CSM Târgu Jiu: „Trebuie să ne ridicăm să o luăm de la capăt“

Mario Găman, antrenor principal CSM Târgu Jiu, a spus că jucătorii săi au făcut o partidă modestă: „Din păcate, debutul în Liga 3 nu a fost de bun augur pentru noi. Am făcut o partidă modestă, cu o primă repriză foarte slabă. Am intrat cu trac, pe când noi ar fi trebuit să fim echipa care își dorește mai mult și care vrea să demonstreze ținând cont că suntem o echipă nou-promovată. Am luat foarte repede și ușor primul gol.

În repriza a doua am avut 23 de minute foarte bune, cu presiune pe adversar, cu anumite situații de a marca, dar lipsa de claritate în ultimii 30 de metri și faptul că nu am dus îndeajuns de mulți oameni în fața porții…e foarte greu sa marchezi. Apoi am luat, din nou, 2 goluri foarte ușoare, iar la acest nivel când iei asemenea goluri e foarte greu să mai revii. Sincer mă așteptam la mai mult din partea noastră, chiar dacă întâlneam o echipă care a jucat în play-off anul trecut. Trebuie să fim mai responsabili pentru că nivelul e altul și orice neatenție este taxată de adversar. Trebuie să ne trezim repede, să corectăm lucrurile negative din acest joc, nu avem ce face pentru că ăsta este fotbalul. Trebuie să ne ridicăm să o luăm de la capăt, iar fiecare partidă trebuie să fie o experiență din care trebuie să învățăm și să ne întărim și mai mult și numai prin multă muncă, unitate și determinare, putem reveni și mai puternici ținând cont ca jucăm acasă și trebuie să arătăm altceva”