CSM Târgu Jiu, confruntare cu liderul Ligii Naționale. Sâmbătă, 18 octombrie, ora 18.00: FC Argeș Pitești – CSM Târgu Jiu

Zi de meci astăzi pentru baschetbaliștii gorjeni, care evoluează pe terenul liderului din Liga Națională, FC Argeș Pitești. Partida contează pentru etapa a 5-a și poate fi urmărită pe FRBTV, de la ora 18.00.

După un început de sezon cu meciuri din 3 în 3 zile, CSM Târgu Jiu a avut ceva mai mult timp la dispoziție pentru pregătirea meciului din runda a 5-a, cu Argeș Pitești. Pentru CSM Târgu Jiu este o nouă provocare. Antrenorul croat al CSM-ului, Vanja Miljkovic, spune că indiferent de adversar, echipa noastră va juca doar la victorie.

Vanja Miljkovic, antrenor principal CSM Târgu Jiu: ”Am avut în această săptămână timp pentru a lucra mai mult, nu am mai avut meciuri din trei în trei zile, am putut să ne și odihnim, dar și să ne antrenăm pentru meciul următor. Va fi un meci greu, locul din clasament al Piteștiului spune tot, dar pentru noi nu contează cu cine jucăm, suntem o echipă tânără, trebuie să arătăm determinare, să avem un an bun în teren și să evoluăm cât putem de bine. Avem mentalitatea de a câștiga fiecare meci, nu contează împotriva cărui fel de adversar jucăm, din păcate nu am reușit să obținem până acuma victoria, dar pentru asta muncim. S-a văzut la ultimul meci, am avut o performanță mai bună, am fost aproape de victorie, iar atmosfera fost una bună. Ca antrenor, te simți bine când băieții arată că își doresc mai mult. Avem mici probleme medicale, dar acesta este sportul. Cine va intra pe parchet, va trebui să dea maximum.”

Apreciază: Apreciază Încarc...