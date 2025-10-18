spot_img
13.8 C
Târgu Jiu
sâmbătă, octombrie 18, 2025
Altele
    AcasăSportCSM Târgu Jiu, confruntare cu liderul Ligii Naționale. Sâmbătă, 18 octombrie, ora...
    Sport

    CSM Târgu Jiu, confruntare cu liderul Ligii Naționale. Sâmbătă, 18 octombrie, ora 18.00: FC Argeș Pitești – CSM Târgu Jiu

    Mihai Popescu
    By Mihai Popescu
    0
    12

    Zi de meci astăzi pentru baschetbaliștii gorjeni, care evoluează pe terenul liderului din Liga Națională, FC Argeș Pitești. Partida contează pentru etapa a 5-a și poate fi urmărită pe FRBTV, de la ora 18.00.
    După un început de sezon cu meciuri din 3 în 3 zile, CSM Târgu Jiu a avut ceva mai mult timp la dispoziție pentru pregătirea meciului din runda a 5-a, cu Argeș Pitești. Pentru CSM Târgu Jiu este o nouă provocare. Antrenorul croat al CSM-ului, Vanja Miljkovic, spune că indiferent de adversar, echipa noastră va juca doar la victorie.
    Vanja Miljkovic, antrenor principal CSM Târgu Jiu: ”Am avut în această săptămână timp pentru a lucra mai mult, nu am mai avut meciuri din trei în trei zile, am putut să ne și odihnim, dar și să ne antrenăm pentru meciul următor. Va fi un meci greu, locul din clasament al Piteștiului spune tot, dar pentru noi nu contează cu cine jucăm, suntem o echipă tânără, trebuie să arătăm determinare, să avem un an bun în teren și să evoluăm cât putem de bine. Avem mentalitatea de a câștiga fiecare meci, nu contează împotriva cărui fel de adversar jucăm, din păcate nu am reușit să obținem până acuma victoria, dar pentru asta muncim. S-a văzut la ultimul meci, am avut o performanță mai bună, am fost aproape de victorie, iar atmosfera fost una bună. Ca antrenor, te simți bine când băieții arată că își doresc mai mult. Avem mici probleme medicale, dar acesta este sportul. Cine va intra pe parchet, va trebui să dea maximum.”

    Articolul precedent
    Festivalul Toamnei organizat la Centrul „Bunicii Comunității” din Peștișani
    Articolul următor
    Luptătorii Vlad Bejenaru și Rareș Ninu vor reprezenta CSM Târgu Jiu la Cupa României U17
    Mihai Popescu
    Mihai Popescu
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    crenach pe Variantele de funcționare pentru Complexul Energetic Oltenia după 2026
    GEO pe Diana Șoșoacă l-a detronat pe Ilie Petrescu din funcția de președinte al SOS Gorj
    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    error: Content is protected !!