Elevii din Bălești s-au întâlnit cu polițiștii și psihologul pentru a învăța să gestioneze conflictele cu colegii

În cadrul Școlii Gimnaziale „Antonie Mogoș”, cu locațiile din Ceauru, Bălești și Cornești, s-a desfășurat o activitate extracurriculară cu tema „Respect și Siguranță”, având ca obiectiv promovarea comportamentului responsabil, a siguranței personale și a respectului reciproc în rândul elevilor.

Activitatea a fost organizată în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean Gorj, prin reprezentanții Biroului Siguranță Școlară și Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității, precum și cu sprijinul unui specialist în psihologie.

Elevii au avut ocazia să participe la discuții interactive și prezentări privind regulile de conduită în școală și în comunitate, riscurile asociate mediului online, prevenirea violenței și modalitățile de gestionare a conflictelor. Accentul a fost pus pe importanța respectului față de colegi, profesori și familie, precum și pe conștientizarea valorii propriei siguranțe.

Pentru sprijinul acordat în desfășurarea activității, cadrele didactice și conducerea școlii adresează mulțumiri doamnei Groasnicu Ionela-Minodora, agent principal de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj – Biroul Siguranță Școlară, doamnei Frătuțu Laura, agent în cadrul IJP Gorj – Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității, și doamnei Nimară Elena Loredana, psiholog.

Prin derularea acestei activități, Școala Gimnazială „Antonie Mogoș” își continuă demersurile de formare a elevilor ca cetățeni responsabili, conștienți de rolul lor în societate și de importanța respectului și a siguranței în viața de zi cu zi.

