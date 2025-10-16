„Fii un erou pentru colegul tău” – o zi dedicată curajului, empatiei și responsabilității

Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj, împreună cu Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Gorj și partenerii săi educaționali, organizează vineri, 17 octombrie 2025, proiectul educațional „Fii un erou pentru colegul tău”.

Evenimentul își propune să transforme învățarea într-o experiență de viață autentică, în care elevii descoperă puterea empatiei, a sprijinului reciproc și a reacției rapide în fața neprevăzutului. Prin activități interactive și momente inspiraționale, copiii sunt invitați să privească dincolo de manuale și note, către valori umane esențiale: grija, implicarea și responsabilitatea față de ceilalți.

Proiectul reunește 22 de clase din școlile și liceele partenere din Târgu Jiu și oferă elevilor oportunitatea de a învăța că fiecare gest de ajutor contează, că un simplu act de solidaritate poate face diferența între teamă și speranță, între pasivitate și acțiune.

„Fii un erou pentru colegul tău” devine, astfel, mai mult decât un proiect educațional – este o lecție de viață, un pas spre o generație care înțelege că eroismul se învață, se cultivă și se trăiește zi de zi, prin gesturi simple și inimi deschise.