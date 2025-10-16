Percheziții în Gorj într-un dosar de înșelăciune

Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 1 au pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară, în județele Gorj și Ilfov, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

„Din datele și probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2023 – 2024, un bărbat, în vârstă de 38 de ani, în calitate de manager al unei societăți comerciale, cu obiect de activitate transporturi de mărfuri, cu sprijinul a două persoane, ar fi indus în eroare această societate, prin prezentarea ca adevărate a unor relații comerciale fictive, determinând-o să efectueze plăți nedatorate, în cuantum de 500.000 de euro și 6.500.000 de lei.

Din cercetări, s-a mai stabilit că sumele ar fi fost transferate în contul bancar al unei societăți comerciale interpuse, iar de acolo însușite de bărbatul în cauză.

Astfel, în vederea administrării materialului probator, astăzi, 15 octombrie 2025, au fost puse în executare patru de mandate de percheziție domiciliară, în județele Gorj și Ilfov.

În acest context, persoanele vizate au fost conduse la audieri, față de acestea urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune“, au transmis anchetatorii.