Focar de boala limbii albastre confirmat în Gorj

România a raportat un focar de boala limbii albastre (febră catarală ovină) la bovine, în sud-vestul țării, a anunțat Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OMSA). Informația a fost făcută publică miercuri, în contextul în care virusul continuă să se răspândească în mai multe state europene.

Potrivit OMSA, serotipul 3 al bolii a fost confirmat la 10 animale din patru ferme și gospodării din județul Gorj. Datele au fost transmise de autoritățile române către organizația internațională cu sediul la Paris.

România nu este singura țară din regiune care se confruntă cu această problemă. Luna trecută, Ungaria a raportat primul focar de boala limbii albastre din ultimii zece ani, în timp ce Bulgaria a confirmat în august un focar la o fermă de ovine din sudul țării. Totodată, Slovenia raportase în iulie o situație similară la o fermă de oi din sud-vest.

Boala limbii albastre este o afecțiune virală gravă, potențial mortală, care afectează rumegătoarele domestice – în special ovine, bovine și caprine.