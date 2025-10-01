Universitatea „Constantin Brâncuși“ pierde un cadru didactic, care a ales cea mai mare instituție de învățământ superior din România

spot_img
    Diana Mihaela Țircă, cadru didactic universitar cu o experiență de peste 26 de ani la Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, și-a încheiat activitatea în Gorj și s-a alăturat Universității din București. Începând din această toamnă, aceasta ocupă funcția de profesor la Facultatea de Administrație și Afaceri.

    „După mai bine de 26 de ani la Universitatea «Constantin Brâncuși» din Târgu Jiu, mă îndrept către București pentru a mă alătura uneia dintre cele mai importante instituții de învățământ superior din lume. Mulțumiri speciale Universității «Constantin Brâncuși» pentru toți acești ani minunați! Sunt recunoscătoare colegilor din țară și din străinătate, studenților, antreprenorilor și tuturor celor care au făcut ca această călătorie să fie atât de pasionantă și plină de sens. Și, cel mai important, le mulțumesc familiei și prietenilor mei, sursa mea constantă de putere”, a transmis profesoara.

    Diana Țircă a precizat că este pregătită să înceapă un nou capitol profesional, axat pe cercetare, predare și dezvoltarea de proiecte la nivel național și internațional.

