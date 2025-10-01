„Ziua Vârstnicilor”, sărbătorită la Cantina Restaurant din Motru

Vârstnicii din municipiul Motru sunt sărbătoriți, astăzi, la Cantina Restaurant din municipiu Aceștia se vor bucura de un meniu bogat, muzică și voie bună. „Ziua Vârstnicilor” a devenit tradiție la Motru, iar primarul Cosmin Morega vrea să le ofere o zi de neuitat persoanelor din comunitatea sa.

De asemenea, o altă surpriză, pregătită de autoritățile din Motru, pentru seniori, a fost luni, 29 septembrie 2025. Un grup a mers într-o excursie organizată de Primăria Municipiului Motru, Casa de Cultură Motru în colaborare cu asociaţiile pensionarilor din municipiul Motru, prilej de bucurie, socializare și încărcare spirituală.

Au fost vizitate trei dintre cele mai frumoase și încărcate de istorie lăcașuri de cult din Oltenia: Mănăstirea Cozia, Mănăstirea Polovragi și Mănăstirea Govora.