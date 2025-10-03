Sală de sport cu aproape 200 de locuri inaugurată într-o comună din județul Gorj

Primăria comunei Polovragi a anunțat finalizarea și recepția noii Săli de sport cu tribună de 180 de locuri, realizată prin Compania Națională de Investiții (CNI).

Noua infrastructură vine să răspundă nevoilor comunității locale, oferind un spațiu modern și sigur pentru activități școlare, competiții și evenimente sportive.

Reprezentanții administrației locale subliniază că această investiție este un pas important pentru sprijinirea tinerilor și pentru promovarea sportului la nivel local, în condiții moderne și adecvate.