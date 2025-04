Fonduri pentru anvelopare clădiri și instalare de sisteme noi de panouri fotovoltaice

Ghișeul Unic de Eficiență Energetică (GUEE) Gorj a încheiat verificarea dosarelor pentru acordarea de sprijin sub formă de bonuri valorice pentru utilizarea energiei verzi de către persoanele vulnerabile.Au fost declarate eligibile și avizate un număr de 1420 de dosare, diferența de 380 de dosare fiind declarate neeligibile, ca urmare a nerespectării cerințelor prevăzute de Ghidul aprobat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru fiecare investiție în parte.

„La data de 25 aprilie 2025, Ghișeul Unic de Eficiență Energetică Gorj a finalizat verificarea tuturor dosarelor depuse la nivelul județului Gorj în cadrul celor două apeluri de proiecte pentru Investiția I4 și Investiția I7, privind finanțările sub formă de bonuri valorice pentru fiecare gospodărie declarată eligibilă, astfel:

Investiția I4, Etapa 1:

Componenta A: – acordare finanțare sub forma unui bon valoric în valoare de 10.000 de euro pentru instalare de sisteme noi de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW și instalare de sisteme de stocare a energiei electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5kW, pentru consumatorii vulnerabili de energie comunicați GUEE Gorj pe lista aprobată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, document transmis și unităților administrativ-teritoriale din județ,

Investiția I7:

– acordare finanțare sub forma unui bon valoric în valoare de 20.200 de euro pentru reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii (izolare termică pereți exteriori/lucrări de finisare; înlocuire tâmplărie exterioară cu tâmplărie termoizolantă-ferestre și uși; izolare termică planșeu/acoperiș) și instalare de sisteme fotovoltaice cu o capacitate netă de cel puțin 3 kW, pentru consum propriu care sunt conectate la rețeaua națională de distribuție, pentru consumatorii vulnerabili de energie comunicați GUEE Gorj pe lista aprobată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, document transmis și unităților administrativ-teritoriale din județ.

Au fost întocmite și depuse un număr de 1800 de dosare de către un număr de 20 de operatori economici din toată țara, pentru locuitori-persoane vulnerabile potențiali beneficiari ai acestor apeluri de proiecte din peste 40 de localități de pe raza județului.

Termenul limită de depunere în platforma PNRR de către operatorii economici, a dosarelor care au primit aviz eligibil din partea Ghișeelor unice de Eficiență Energetică, este data de 30 aprilie 2025, ora 17:00. Ulterior depunerii, cererile de finanțare vor intra într-un sistem competitiv de verificare, evaluare, selecție şi contractare, cu condiția întrunirii criteriilor de eligibilitate și selecție, respectiv, încadrării în alocarea aferentă apelurilor.

În urma verificării documentațiilor de contractare, reprezentanții instituției finanțatoare-Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, își rezervă dreptul de a refuza contractarea unor proiecte care nu îndeplinesc criteriile de evaluare și selecție, inclusiv de conformitate administrativă și eligibilitate, atât la momentul depunerii cererii de finanțare, cât și în etapa contractuală. În acest sens, finanțatorul va respinge documentațiile de contractare, oferind posibilitatea solicitanților să depună contestații în conformitate cu prevederile Ghidului.

În ceea ce privește Etapa a II-a din cadrul Investiției I4- Schema de granturi sub formă de bonuri valorice pentru accelerarea utilizării energiei din surse regenerabile de către gospodării, din cadrul Componentei 16.RePowerEu, destinată persoanelor fizice (populația generală) care nu dețin sisteme de panouri fotovoltaice sau de stocare a energiei electrice, valoarea finanțării prevăzute este de 10.000 de euro sub forma unui bon valoric pentru fiecare gospodărie declarată eligibilă.

Alocarea financiară pentru Etapa a II-a din cadrul Investiției I4 este de 210.762.268 EUR, echivalentul a aproximativ 42.000 vouchere, la care se adaugă, dacă este cazul, și bugetul aferent voucherelor neaccesate în Etapa I.

Data și ora lansării apelului pentru Etapa a II-a vor fi comunicate de către autoritatea finanțatoare în prealabil și aprobate prin Ordin de ministru. Lansarea acestui apel de proiecte se va realiza ulterior închiderii apelurilor dedicate Etapei I.”, transmite Consiliul Județean Gorj.

Apreciază: Apreciază Încarc...