Fostul polițist criminalist din Novaci care a participat la un cunoscut concurs de cultură generală

Un polițist criminalist aflat la pensie, din localitatea Novaci, a participat la concursul de cultură generală „Câștigă România“ de la postul public TVR.

„GABRIEL- ȘTEFAN PAPUC s-a născut la Novaci, unde locuiește și astăzi, cu inima mereu deschisă către oameni și povești. A fost polițist criminalist, o meserie în care echilibrul, analiza și calmul fac diferența. Acum, la pensie, își dedică timpul pasiunilor care îl definesc: călătoriile, fotografia, cărțile bune și integramele.

A absolvit Facultatea de Drept la Titu Maiorescu, e căsătorit și, deși nu are copii, are un suflet cald și generos, gata mereu să asculte, să înțeleagă, să ierte. Este calm, comunicativ, sufletist, dar spune ferm că nu suportă minciuna și trădarea. Este pentru prima dată când participă la un concurs televizat, dar vine cu mult curaj și curiozitate. Iar dacă îl întrebi ce vis are? Să piloteze un elicopter! Poate un vis îndrăzneț, dar tocmai astfel de visători merg departe în Câștigă România“, este prezentarea făcută pe pagina de Facebook a concursului.