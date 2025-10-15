spot_img
    Spațiu dedicat științelor și experimentelor deschis în Târgu Jiu. Acces gratuit pentru copii și tineri

    Un spațiu dedicat științei și experimentelor a fost deschis de către Asociația Be Teen în municipiul Târgu Jiu. Acesta se află în apropierea Colegiului Național „Spiru Haret“.

    „Este un spațiu multifuncțional dedicat experimentelor și educației non formale. Am încercat să amenajăm cu voluntarii noștri un mini muzeu de știință inspirat dn marile muzee de știință din lume și din București, cum este Casa Experimentelor.
    În cadrul proiectului o să avem ateliere gratuite pentru copii în zona de știință, inovație și alte domenii. Este un proiect finanțat prin Fondul pentru un Viitor mai bun, cu sprijinul Fundației Comunitare Vâlcea și Lidl România. Pe o perioadă de două luni și jumătate încercăm să oferim aceste experiențe copiilor și tinerilor.


    Vor avea acces în spațiu multifuncțional de învățare și experimentare copiii și tineri începând cu vârsta de 6 ani total gratuit. Încercăm să creăm acest spațiu și pentru comunitate, în sensul că putem să găzduim diferite acțiuni și manifestări.
    Valoarea proiectului a fost de 140.000 de lei cu cofinanțare“, a spus Roxana Pistol, reprezentant al asociației.

    Tururi ghidate pentru turiști

    Asociația Be Teen intenționează să organizeze tururi ghidate pentru vizitatori. „O să încercăm să organizăm inclusiv tururi gratuite pentru turiștii care vin să viziteze orașul și avem în plan anumite povestiri despre Brâncuși incluse în codurile QR care sunt lângă operele lui Brâncuși“, a precizat președintele Asociației Be Teen.

