Asociația Municipiilor din România se implică în problema termoficării de la Motru dar și din alte zeci de localități, rămase fără bani pentru căldură

Primarul Cosmin Morega a transmis Asociației Municipiilor din România îngrijorarea sa vizavi de lipsa fondurilor pentru asigurarea căldurii în regim centralizat pentru iarna 2025-2026, cu atât mai mult cu cât premierul Bolojan pare insensibil la lipsurile financiare cu care se confruntă 24 de UAT-uri din țară.

În fiecare an, atât primăria din Motru cât și cele din Brad, Severin, Craiova, Vâlcea… beneficiau de subvenție de la rezerva de stat pentru acoperirea prețului de producției al gigacaloriei furnizate populației din aceste localități. În acest an însă, până la acest moment, Guvernul pare insensibil la necesitatea sprijinirii uzinelor de agent termic centralizat, lăsând în frig mii de apartamente, sute de școli, spitale, instituții de stat, fapt care poate genera o revolta socială dar și o criză majoră de sănătate.

Deși, majoritatea primăriilor au început demersuri pentru modernizare ori pentru schimbarea sistemului centralizat, în funcție de posibilitățile fiecăreia, acum toate cele 24 de UAT-uri din țară au aceiași problemă.

Lipsesc, peste tot, fondurile pentru pornirea căldurii și apei calde de la 1 noiembrie, data oficială de începere a sezonului rece. Toți cei în cauză nu au altă soluție de a susține financiar de la bugetul local, ori de a gaja societățile în cauză deoarece sunt angrenați în diverse proiecte, este sfârșit de an iar resursele financiare sunt limitate. Fără un sprijin ferm al tuturor factorilor economici, politici ori ai Asociației Municipiilor, perioada de iarnă va fi una de coșmar iar toate uzinele care furnizează agent termic vor intra in faliment, avertizează edilul Morega.

Acum, în ultimul ceas de speră că se va lua o decizie corectă și va fi posibilă deblocarea situației și începerea furnizării agentului termic cat mai repede. În caz contrar, în toate aceste zone din țară este periclitat sistemul educațional, administrativ, de sănătate și sutele de mii de cetățeni. În acest sens, inclusiv primarul localității Brad a transmis un mesaj similar atât acestei asociații, ministerelor de resort și primului ministru. Pe principiul iarna nu-i că vara încă se mai speră că se va lua în serios această problemă și se va găsi și rezolvare pentru ea.