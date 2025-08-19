Gorj: Proteste în stradă împotriva măsurilor luate de Guvern

Se pregătesc proteste în stradă. Gorjenii fac apeluri publice ca oamenii să iasă la o acțiune de amploare organizată pe 20 august, în Piața Prefecturii din Târgu Jiu. Motivul nemulțumirilor îl reprezintă măsurile luate de Guvern, măsuri ce afectează clasa mică și mijlocie a salariaților.

„Haideți și voi! Pe data de 20 august 2025 (miercuri), adică mâine, între orele 16:30–17:00, în Piața Prefecturii Gorj, are loc un protest împotriva recentelor măsuri luate de Guvernul României. E important să fim acolo – măsurile recente ne afectează pe toți. Hai să arătăm că ne pasă!’, se arată în mesajul transmis.

