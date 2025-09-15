spot_img
    Copiii de la CSCCH Târgu-Jiu, tabără de neuitat, la mare

    Un grup de nouă copii din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate (CSCCH) Târgu-Jiu, aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC Gorj) a participat la o tabără la malul Mării Negre, la Mamaia.

    Pe durata celor 6 zile petrecute în stațiunea Mamaia, copiii au fost cazați la Hotel Majestic, în regim all inclusive, întregul sejur fiind oferit cu generozitate de reprezentanții unității hoteliere. Acest gest de solidaritate reprezintă o dovadă clară că sprijinul comunității poate aduce zâmbete și bucurie celor mici aflați în sistemul de protecție specială.

    Programul taberei a inclus nu doar momente de relaxare și distracție pe plajă, ci și vizite la obiective turistice și culturale importante din Constanța și Mamaia. Copiii au avut ocazia să descopere lumea fascinantă a viețuitoarelor marine la Delfinariul și Acvariul din Constanța, să exploreze istoria maritimă a țării la Muzeul Marinei Militare, să admire peisajele spectaculoase ale Falezei Cazinoului și să se bucure de atmosfera animată din Satul de Vacanță din Mamaia. De asemenea, au vizitat stațiunea Costinești, admirând Obeliscul și celebra Epavă, simbol al stațiunii.

    „Astfel de experiențe sunt esențiale pentru dezvoltarea emoțională și socială a copiilor din sistemul de protecție. Le mulțumim din suflet partenerilor noștri de la Hotel Majestic pentru inițiativa minunată și pentru ospitalitatea de care au dat dovadă.

    DGASPC Gorj își exprimă recunoștința față de toți cei care se implică în sprijinirea copiilor instituționalizați și reiterează angajamentul de a crea cât mai multe oportunități care să contribuie la dezvoltarea armonioasă a acestora”, a transmis director general Diaconescu Laurenţiu-Claudiu.

