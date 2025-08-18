spot_img
24.5 C
Târgu Jiu
luni, august 18, 2025
Altele
    AcasăActualitateHartă cu zonele cu zonele de risc din Defileul Jiului
    Actualitate

    Hartă cu zonele cu zonele de risc din Defileul Jiului

    Mihai Popescu
    By Mihai Popescu
    0
    98

    Autoritățile din județul Gorj trebuie să finalizeze o hartă detaliată a zonelor cu risc din Defileul Jiului, în vederea reducerii pericolelor generate de căderile de stânci. Documentul va include toate punctele în care sunt necesare intervenții ale echipelor specializate, cu scopul de a preveni deplasarea rocilor de pe versanți către carosabil.
    Procesul de identificare a acestor zone se desfășoară pe baza monitorizărilor efectuate recent, urmând să fie stabilită o listă de intervenții prioritare. În paralel, va fi întocmit un necesar financiar, care va cuprinde estimarea costurilor pentru lucrările de îndepărtare a blocurilor de piatră instabile și pentru alte măsuri de consolidare a versanților.
    Defileul Jiului reprezintă una dintre principalele rute de legătură dintre județul Gorj și zona de nord a țării, prin drumul național DN 66, pe sectorul cuprins între Bumbești-Jiu și Petroșani, administrat de Secția Târgu Jiu a Drumurilor Naționale. În ultimii ani, pe acest tronson s-au înregistrat incidente în care stânci desprinse de pe versanți au ajuns pe carosabil, provocând pagube materiale și punând în pericol siguranța participanților la trafic.
    Prefectul județului Gorj, Șerban Predescu, a declarat că obiectivul principal al acestei acțiuni este creșterea siguranței rutiere pe acest segment de drum, prin identificarea și eliminarea factorilor de risc înainte ca aceștia să producă evenimente nedorite.

    Articolul precedent
    Primarii puși să semneze pentru garantarea proiectelor accesate
    Articolul următor
    Campanie de prevenție și conștientizare a cancerului într-o comună din Gorj
    Mihai Popescu
    Mihai Popescu
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    popica pe Caz cutremurător: A murit după ce a născut
    obs pe Drumul expres Craiova-Târgu Jiu – primul Lot- intră în faza de construcție!
    inchirieri auto otopeni pe BNR: România nu este în inflație
    Ana Bîrcă pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Aurică pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Zavoianu Radu pe Liceele de top din Târgu Jiu, cu absolvenți picați la Bacalaureat
    inchirieri auto otopeni pe Trei șoferi dintr-o lovitură. Vezi ce au făcut!
    Marius Daniel pe Comunicat Aparegio Gorj: Asociația lu’ “Vali Galerie”, în acțiune!!!
    George pe Scandal între părinți, din cauza copiilor
    error: Content is protected !!