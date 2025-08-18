Hartă cu zonele cu zonele de risc din Defileul Jiului

Autoritățile din județul Gorj trebuie să finalizeze o hartă detaliată a zonelor cu risc din Defileul Jiului, în vederea reducerii pericolelor generate de căderile de stânci. Documentul va include toate punctele în care sunt necesare intervenții ale echipelor specializate, cu scopul de a preveni deplasarea rocilor de pe versanți către carosabil.

Procesul de identificare a acestor zone se desfășoară pe baza monitorizărilor efectuate recent, urmând să fie stabilită o listă de intervenții prioritare. În paralel, va fi întocmit un necesar financiar, care va cuprinde estimarea costurilor pentru lucrările de îndepărtare a blocurilor de piatră instabile și pentru alte măsuri de consolidare a versanților.

Defileul Jiului reprezintă una dintre principalele rute de legătură dintre județul Gorj și zona de nord a țării, prin drumul național DN 66, pe sectorul cuprins între Bumbești-Jiu și Petroșani, administrat de Secția Târgu Jiu a Drumurilor Naționale. În ultimii ani, pe acest tronson s-au înregistrat incidente în care stânci desprinse de pe versanți au ajuns pe carosabil, provocând pagube materiale și punând în pericol siguranța participanților la trafic.

Prefectul județului Gorj, Șerban Predescu, a declarat că obiectivul principal al acestei acțiuni este creșterea siguranței rutiere pe acest segment de drum, prin identificarea și eliminarea factorilor de risc înainte ca aceștia să producă evenimente nedorite.

