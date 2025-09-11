Hub cultural nou pentru Târgu Jiu

Se deschide, oficial, noul hub cultural al orașului. Evenimentul este programat vineri, 12 septembrie 2025, ora 11:00, la Pavilion Art 360 (incinta Stadionului Municipal Târgu Jiu). Acțiunea are loc în contextul Zilelor Europene ale Patrimoniului și este pus sub semnul valorilor UNESCO, care recunosc Târgu Jiu ca oraș al artei și al patrimoniului universal prin Ansamblul monumental realizat de Constantin Brâncuși. Pavilion Art 360 își propune să continue această moștenire, prin reconversia unui spațiu urban într-un loc de dialog, experiment și creație”, a transmis viceprimarul Adrian Tudor.

Totodată, va fi dezaluit conceptul Pavilion Art 360, programul de evenimente culturale și parteneriatele care vor aduce in oraș expoziții, proiecții de film, instalații și întâlniri artistice dedicate comunității locale și vizitatorilor internaționali.