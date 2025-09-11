Băut la volan, a ajuns la spital

Un bărbat din Rovinari s-a ales cu dosar penal după ce s-a urcat băut la volan.

„La data de 11 septembrie 2025, în jurul orei 02.10, polițiști din cadrul Poliției Orașului Țicleni au depistat în trafic un bărbat, de 51 de ani, din Rovinari, în timp ce conducea un autoturism pe Drumul Județean 675 Țicleni, fiind sub influența băuturilor alcoolice cu o concentrație de 0,77 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la Spitalul Orășenesc Târgu Cărbunești, unde i-au fost recoltate două probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit dosar penal, urmând a se efectua cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, a transmis IPJ Gorj.