30 echipaje de autocross din România, Bulgaria și Republica Moldova, la startul Cupei Municipiului Târgu Jiu

Etapa V-a din Campionatul Național de Autocross – CUPA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU 2025 va avea loc în perioada 20 – 21 septembrie. Competiția este organizată de Asociația Clubul Sportiv Raideri Târgu Jiu.

Întrecerea sportivă face parte din calendarul Federației Române de Automobilism Sportiv pentru anul curent și va aduce la start, în premieră, aproximativ 30 echipaje din România, Bulgaria și Republica Moldova, staff organizatoric și public estimat 1000 persoane, cu vârf de prezență în ziua de duminică – 21 septembrie.

„Competițiile de autocross oferă publicului un spectacol intens și continuu prin startul concomitent al mai multor autovehicule și evoluția imprevizibilă a echipajelor, care își dispută fiecare viraj și centimetru de pistă pentru o clasare cât mai bună pe timpul manșelor de concurs. Acest tip de întrecere automobilistică este agreată de publicul larg deoarece are o vizibilitate crescută (din zona amenajată spectatorilor se poate urmări peste 70% din circuit) și oferă emoții puternice celor prezenți.

Evenimentul se va desfășura pe parcursul a două zile, după următorul program:

20 septembrie, orele 12.00 – 17.00 – manșă de recunoaștere, antrenamente cronometrate și manșa finala A;

21 septembrie, orele 11.00 -16.00 –manșe finale B și C;

21 septembrie, orele 16.00 – 16.30 – festivitatea de premiere“, au transmis organizatorii.