În ce hal arată o stradă din municipiul Târgu Jiu

Elena Pițian, fost purtător de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Gorj, a postat pe pagina sa de Facebook imagini cu modul în care arată o stradă din municipiul Târgu Jiu după ploaia de duminică. Aceasta susține că și ulițele din mediul rural arată mai bine decât Aleea Pelinului, din municipiul Târgu Jiu.

„O stradă din municipiul Târgu Jiu

Așa arata…..azi….o alee, o stradă….în «municipiul» Tg. Jiu. Nu îmi pot imagina cum va arăta la iarna…..dar daca folosesc inteligența artificială…poate o rezolva ea….că Primăria Târgu Jiu…nu are nici un gând….

Aleea Pelinului…..apropo poate nu știți domnilor edili că există….în «municipiul» pe care îl păstoriți…și nu vă supărați, dar ulițele în 90 % din comune, arată mai bine“, este mesajul transmis de Elena Pițian.