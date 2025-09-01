spot_img
    Actualitate

    Spun NU haosului! ‘Reorganizarea administrației publice nu trebuie făcută cu toporul”

    Patronii din Gorj, amendați de Inspectoratul de Muncă! Șefii nu respectă drepturile angajaților!

    Deputatul Mihai Weber, ca de altfel întreaga echipă a PSD, se opune reducerii de 45% din posturile din administrația publică. Mii de oameni ar rămâne pe drumuri fără o alternativă. Totodată, întregul sistem administrativ ar fi blocat.

    „Una e să faci reformă și alta e să tai în orb! Reducerea cu 45% a posturilor din administrația publică(!!!aproape jumătate) se traduce printr-un dezastru social și un blocaj administrativ în România! Reorganizarea administrației publice nu trebuie făcută cu toporul, blocând întreaga țară, blocând proiectele, comunitățile și, implicit, viețile oamenilor. Trebuie să luptăm pentru o reformă echilibrată, care să optimizeze costurile fără a pune în pericol serviciile publice esențiale.
    Reducerile drastice, așa cum și le dorește acum Premierul, ar afecta:
    Serviciile locale (primării, consilii județene)
    Implementarea proiectelor de infrastructură
    Accesul la autorități pentru cetățeni
    PSD propune o variantă responsabilă: o reducere limitată, graduală, nu exagerată – care să păstreze funcționalitatea administrației publice. Este singura cale cu care vom fi de acord! Optimizăm, nu blocăm!”, transmite Mihai Weber.

