Spun NU haosului! ‘Reorganizarea administrației publice nu trebuie făcută cu toporul”

Deputatul Mihai Weber, ca de altfel întreaga echipă a PSD, se opune reducerii de 45% din posturile din administrația publică. Mii de oameni ar rămâne pe drumuri fără o alternativă. Totodată, întregul sistem administrativ ar fi blocat.
„Una e să faci reformă și alta e să tai în orb! Reducerea cu 45% a posturilor din administrația publică(!!!aproape jumătate) se traduce printr-un dezastru social și un blocaj administrativ în România! Reorganizarea administrației publice nu trebuie făcută cu toporul, blocând întreaga țară, blocând proiectele, comunitățile și, implicit, viețile oamenilor. Trebuie să luptăm pentru o reformă echilibrată, care să optimizeze costurile fără a pune în pericol serviciile publice esențiale.
Reducerile drastice, așa cum și le dorește acum Premierul, ar afecta:
Serviciile locale (primării, consilii județene)
Implementarea proiectelor de infrastructură
Accesul la autorități pentru cetățeni
PSD propune o variantă responsabilă: o reducere limitată, graduală, nu exagerată – care să păstreze funcționalitatea administrației publice. Este singura cale cu care vom fi de acord! Optimizăm, nu blocăm!”, transmite Mihai Weber.