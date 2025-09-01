Spun NU haosului! ‘Reorganizarea administrației publice nu trebuie făcută cu toporul”

Deputatul Mihai Weber, ca de altfel întreaga echipă a PSD, se opune reducerii de 45% din posturile din administrația publică. Mii de oameni ar rămâne pe drumuri fără o alternativă. Totodată, întregul sistem administrativ ar fi blocat.

„Una e să faci reformă și alta e să tai în orb! Reducerea cu 45% a posturilor din administrația publică(!!!aproape jumătate) se traduce printr-un dezastru social și un blocaj administrativ în România! Reorganizarea administrației publice nu trebuie făcută cu toporul, blocând întreaga țară, blocând proiectele, comunitățile și, implicit, viețile oamenilor. Trebuie să luptăm pentru o reformă echilibrată, care să optimizeze costurile fără a pune în pericol serviciile publice esențiale.

Reducerile drastice, așa cum și le dorește acum Premierul, ar afecta:

Serviciile locale (primării, consilii județene)

Implementarea proiectelor de infrastructură

Accesul la autorități pentru cetățeni

PSD propune o variantă responsabilă: o reducere limitată, graduală, nu exagerată – care să păstreze funcționalitatea administrației publice. Este singura cale cu care vom fi de acord! Optimizăm, nu blocăm!”, transmite Mihai Weber.