    Încă cinci localități din Gorj vor primi microbuze electrice pentru transportul elevilor
    Actualitate

    Încă cinci localități din Gorj vor primi microbuze electrice pentru transportul elevilor

    Mihai Popescu
    Elevii din Gorj vor circula în microbuze electrice eco! Cum schimbă acest proiect școala locală

    Consiliul Județean Gorj a lansat procedura de achiziție pentru cinci microbuze electrice destinate transportului școlar. Contractul, derulat sub forma unei licitații deschise online, prevede furnizarea a cinci vehicule cu o capacitate de 16+1 locuri. Vehiculele vor ajunge în 5 localități: Turburea, Alimpești, Brănești, Bălănești și Godinești.
    Achiziția face parte din proiectul „Transport durabil pentru elevii județului Gorj”, finanțat prin Programul privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, gestionat de Administrația Fondului pentru Mediu. Valoarea estimată a contractului este de 3.828.627 lei, iar termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 6 octombrie 2025, ora 15:00.
    Potrivit autorităților județene, noile microbuze vor contribui la reducerea poluării și la îmbunătățirea siguranței elevilor pe durata transportului. Vehiculele electrice sunt mai silențioase decât cele pe combustibili convenționali și vor fi dotate cu sisteme moderne de asistență pentru șoferi, menite să prevină accidentele rutiere.
    Obiectivul proiectului este crearea unor condiții mai bune pentru transportul elevilor din cinci localități din Gorj, prin introducerea unor soluții prietenoase cu mediul și eficiente energetic.

