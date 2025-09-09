Primul tren electric interregional produs în Polonia va ajunge și la Târgu Jiu

Prima ramă electrică interregională (RE-IR2) construită în Polonia va fi adusă în România la sfârșitul lunii septembrie 2025, pentru demararea testelor, probelor și procesului de certificare necesar autorizării de tip și introducerii pe piață, potrivit Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF).

Modelul RE-IR2, produs de compania poloneză PESA, a fost deja recepționat preliminar în Polonia. Valoarea totală a proiectului depășește 919 milioane de lei.

În perioada 3–4 septembrie, o delegație ARF a vizitat unitatea de producție PESA din Bydgoszcz, Polonia, unde a verificat procesul de fabricație, a recepționat caroseria și boghiurile, a validat montarea scaunelor pentru pasageri și a confirmat dotarea tehnică a ramei.

„S-a stabilit că prima ramă electrică interregională din acest proiect va fi transportată în România la sfârşitul lunii septembrie 2025, în vederea demarării testelor şi probelor pentru certificarea NoBo, DeBo şi apoi autorizarea de tip şi de introducere pe piaţă, etape impuse de cadrul legislativ specific european şi naţional”, se precizează în comunicatul ARF.

Rutele de operare

Trenurile RE-IR2 vor fi utilizate pe mai multe rute interregionale, printre care:

Cluj Napoca – Sighișoara – Brașov

Cluj Napoca – Alba Iulia – Simeria – Târgu Jiu – Craiova

Brașov – Ploiești – Buzău – Focșani – Bacău – Pașcani – Iași/Suceava

Galați – Mărășești – Bacău – Pașcani – Iași/Suceava

Galați – Brăila – Făurei – Fetești – Constanța (Mangalia)

(Mangalia) – Constanța – Fetești – Brăila – Mărășești – Bacău – Pașcani – Iași/Suceava

(Giurgiu) – București – Ciulnița – Călărași

Odată cu finalizarea lucrărilor de electrificare, trenurile vor putea circula și pe traseele:

Oradea – Cluj Napoca – Sighișoara – Brașov

Cluj Napoca – Alba Iulia – Simeria – Târgu Jiu – Craiova – Calafat

Finanțare

Proiectul, în valoare de peste 919 milioane de lei, este finanțat prin fonduri europene PNRR (558,73 milioane lei), cofinanțare națională (213,55 milioane lei) și TVA (146,73 milioane lei).

