spot_img
15.1 C
Târgu Jiu
marți, septembrie 9, 2025
Altele
    AcasăActualitatePrimul tren electric interregional produs în Polonia va ajunge și la Târgu...
    Actualitate

    Primul tren electric interregional produs în Polonia va ajunge și la Târgu Jiu

    Mihai Popescu
    By Mihai Popescu
    0
    11

    Prima ramă electrică interregională (RE-IR2) construită în Polonia va fi adusă în România la sfârșitul lunii septembrie 2025, pentru demararea testelor, probelor și procesului de certificare necesar autorizării de tip și introducerii pe piață, potrivit Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF).
    Modelul RE-IR2, produs de compania poloneză PESA, a fost deja recepționat preliminar în Polonia. Valoarea totală a proiectului depășește 919 milioane de lei.
    În perioada 3–4 septembrie, o delegație ARF a vizitat unitatea de producție PESA din Bydgoszcz, Polonia, unde a verificat procesul de fabricație, a recepționat caroseria și boghiurile, a validat montarea scaunelor pentru pasageri și a confirmat dotarea tehnică a ramei.
    „S-a stabilit că prima ramă electrică interregională din acest proiect va fi transportată în România la sfârşitul lunii septembrie 2025, în vederea demarării testelor şi probelor pentru certificarea NoBo, DeBo şi apoi autorizarea de tip şi de introducere pe piaţă, etape impuse de cadrul legislativ specific european şi naţional”, se precizează în comunicatul ARF.
    Rutele de operare
    Trenurile RE-IR2 vor fi utilizate pe mai multe rute interregionale, printre care:
    Cluj Napoca – Sighișoara – Brașov
    Cluj Napoca – Alba Iulia – Simeria – Târgu Jiu – Craiova
    Brașov – Ploiești – Buzău – Focșani – Bacău – Pașcani – Iași/Suceava
    Galați – Mărășești – Bacău – Pașcani – Iași/Suceava
    Galați – Brăila – Făurei – Fetești – Constanța (Mangalia)
    (Mangalia) – Constanța – Fetești – Brăila – Mărășești – Bacău – Pașcani – Iași/Suceava
    (Giurgiu) – București – Ciulnița – Călărași
    Odată cu finalizarea lucrărilor de electrificare, trenurile vor putea circula și pe traseele:
    Oradea – Cluj Napoca – Sighișoara – Brașov
    Cluj Napoca – Alba Iulia – Simeria – Târgu Jiu – Craiova – Calafat
    Finanțare
    Proiectul, în valoare de peste 919 milioane de lei, este finanțat prin fonduri europene PNRR (558,73 milioane lei), cofinanțare națională (213,55 milioane lei) și TVA (146,73 milioane lei).

    Articolul precedent
    Noul an școlar a început și în școlile comasate: Festivitate la LPS și la „Pompiliu Marcea”
    Articolul următor
    Încă cinci localități din Gorj vor primi microbuze electrice pentru transportul elevilor
    Mihai Popescu
    Mihai Popescu
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    error: Content is protected !!