Lucrări de consolidare și restaurare de aproape 2 milioane de euro la Mănăstirea „Sf. Ioan Botezătorul” – Cămărășeasca

Mănăstirea Sf. Ioan Botezătorul (Cămărășeasca) din Gorj derulează procedura de achiziție publică pentru execuția lucrărilor de consolidare, restaurare și punere în valoare a monumentului istoric. Contractul de lucrări, estimat la 7.964.912,66 lei fără TVA, este atribuit prin procedură simplificată, în format online. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 24 septembrie 2025, ora 15:00.

Obiectivul principal al proiectului este asigurarea conservării optime a monumentului de importanță națională, prin intervenții de consolidare și restaurare, dar și integrarea acestuia într-un circuit turistic alături de alte edificii de cult și monumente istorice din zonă. În paralel, proiectul vizează îmbunătățirea funcționalității imobilului și amenajarea incintei în raport cu nevoile utilizatorilor.

Mănăstirea, ridicată în epoca post-brâncovenească, se remarcă prin zidurile de aproape un metru grosime, încăperile din turla clopotniței, crenelurile de apărare și elementele arhitecturale care îi conferă aspectul unei mici fortărețe. Lucrările propuse includ rezistență, arhitectură, pictură, piatră, precum și instalații sanitare și termice.

Din suma totală, cele mai mari alocări sunt destinate arhitecturii (4.115.936,21 lei), rezistenței (1.353.312,99 lei) și lucrărilor de pictură (1.400.000 lei).

Durata de execuție prevăzută este de 27 de luni, la finalul cărora monumentul va fi redat atât comunității, cât și circuitului turistic, păstrându-și rolul de lăcaș de cult.

