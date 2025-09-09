spot_img
15.1 C
Târgu Jiu
marți, septembrie 9, 2025
Altele
    AcasăActualitateLucrări de consolidare și restaurare de aproape 2 milioane de euro la...
    Actualitate

    Lucrări de consolidare și restaurare de aproape 2 milioane de euro la Mănăstirea „Sf. Ioan Botezătorul” – Cămărășeasca

    Mihai Popescu
    By Mihai Popescu
    0
    0
    Sute de pelerini la Mănăstirea Cămărăşeasca

    Mănăstirea Sf. Ioan Botezătorul (Cămărășeasca) din Gorj derulează procedura de achiziție publică pentru execuția lucrărilor de consolidare, restaurare și punere în valoare a monumentului istoric. Contractul de lucrări, estimat la 7.964.912,66 lei fără TVA, este atribuit prin procedură simplificată, în format online. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 24 septembrie 2025, ora 15:00.
    Obiectivul principal al proiectului este asigurarea conservării optime a monumentului de importanță națională, prin intervenții de consolidare și restaurare, dar și integrarea acestuia într-un circuit turistic alături de alte edificii de cult și monumente istorice din zonă. În paralel, proiectul vizează îmbunătățirea funcționalității imobilului și amenajarea incintei în raport cu nevoile utilizatorilor.
    Mănăstirea, ridicată în epoca post-brâncovenească, se remarcă prin zidurile de aproape un metru grosime, încăperile din turla clopotniței, crenelurile de apărare și elementele arhitecturale care îi conferă aspectul unei mici fortărețe. Lucrările propuse includ rezistență, arhitectură, pictură, piatră, precum și instalații sanitare și termice.
    Din suma totală, cele mai mari alocări sunt destinate arhitecturii (4.115.936,21 lei), rezistenței (1.353.312,99 lei) și lucrărilor de pictură (1.400.000 lei).
    Durata de execuție prevăzută este de 27 de luni, la finalul cărora monumentul va fi redat atât comunității, cât și circuitului turistic, păstrându-și rolul de lăcaș de cult.

    Articolul precedent
    Încă cinci localități din Gorj vor primi microbuze electrice pentru transportul elevilor
    Mihai Popescu
    Mihai Popescu
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    error: Content is protected !!