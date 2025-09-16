spot_img
20.6 C
Târgu Jiu
marți, septembrie 16, 2025
Altele
    AcasăActualitateÎncă un serviciu social al DGASPC Gorj, în linie dreaptă pentru a...
    Actualitate

    Încă un serviciu social al DGASPC Gorj, în linie dreaptă pentru a fi licențiat

    Radu Istudor
    By Radu Istudor
    0
    21

    Direcția Generală de Asistență și Protecție a Copilului Gorj a realizat recepția lucrărilor de amenajare, înlocuire învelitoare acoperiș și construire panouri de protecție la Casa de tip familial destinată protecției rezidențiale a copiilor cu dizabilități Turcinești, serviciu social aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC Gorj). Aceste lucrări au fost necesare în vederea obținerii autorizației ISU și a licențierii serviciului social Casa de tip familial destinată protecției rezidențiale a copiilor cu dizabilități Turcinești, iar realizarea lor s-a făcut cu sprijinul Consiliului Județean Gorj.
    Casa de tip familial destinată protecției rezidențiale a copiilor cu dizabilități Turcinești are o capacitate de 12 locuri și corespunde tuturor cerințelor prevăzute de legislația în vigoare. Urmează să se depună documentația necesară în vederea licențierii serviciului și, odată cu obținerea licenței de funcționare, acest serviciu social o să devină efectiv funcțional.
    „Casa de tip familial destinată protecției rezidențiale a copiilor cu dizabilități Turcinești oferă un cadru cald, personalizat și favorabil dezvoltării emoționale și sociale a copiilor, fiind creat un mediu cât mai apropiat de cel al unei familii obișnuite. Copiii și tinerii care vor fi găzduiți aici vor beneficia de camere cu confort sporit, spații de recreere și de studiu dotate corespunzător, iar programul lor zilnic va fi similar cu cel al unei familii, incluzând mese regulate, teme, activități educative și recreative, dar și treburi casnice ușoare, care îi ajută să-și dezvolte autonomia și simțul responsabilității. Ei sunt implicați și în activități extrașcolare, respectiv: sport, arte, excursii și tabere, pentru dezvoltarea abilităților sociale și personale.
    La Casa de tip familial destinată protecției rezidențiale a copiilor cu dizabilități Turcinești, ca la oricare alt serviciu social de acest tip, va fi disponibil permanent personal calificat, pentru a le oferi copiilor siguranță și sprijin emoțional. Copiii merg la școli de stat și sunt sprijiniți în realizarea temelor. De asemenea, ei au acces la servicii de sănătate, controale medicale periodice și tratamente, dacă este cazul. Totodată, pentru cei cu vârste mai mari se oferă sprijin în alegerea unei cariere sau a unei forme de învățământ profesional sau superior.
    În casele de tip familial se pune accent pe respectarea drepturilor copilului, dezvoltarea emoțională sănătoasă și integrarea eficientă a acestora în comunitate, transmite Laurențiu Diaconescu, directorul general al DGASPC Gorj.

    Articolul precedent
    Măsură esențială pentru reducerea decalajelor economice
    Articolul următor
    Elevii cu rezultate foarte bune se pot înscrie la Centrul Județean de Excelență Gorj
    Radu Istudor
    Radu Istudorhttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    error: Content is protected !!