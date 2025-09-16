Încă un serviciu social al DGASPC Gorj, în linie dreaptă pentru a fi licențiat

Direcția Generală de Asistență și Protecție a Copilului Gorj a realizat recepția lucrărilor de amenajare, înlocuire învelitoare acoperiș și construire panouri de protecție la Casa de tip familial destinată protecției rezidențiale a copiilor cu dizabilități Turcinești, serviciu social aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC Gorj). Aceste lucrări au fost necesare în vederea obținerii autorizației ISU și a licențierii serviciului social Casa de tip familial destinată protecției rezidențiale a copiilor cu dizabilități Turcinești, iar realizarea lor s-a făcut cu sprijinul Consiliului Județean Gorj.

Casa de tip familial destinată protecției rezidențiale a copiilor cu dizabilități Turcinești are o capacitate de 12 locuri și corespunde tuturor cerințelor prevăzute de legislația în vigoare. Urmează să se depună documentația necesară în vederea licențierii serviciului și, odată cu obținerea licenței de funcționare, acest serviciu social o să devină efectiv funcțional.

„Casa de tip familial destinată protecției rezidențiale a copiilor cu dizabilități Turcinești oferă un cadru cald, personalizat și favorabil dezvoltării emoționale și sociale a copiilor, fiind creat un mediu cât mai apropiat de cel al unei familii obișnuite. Copiii și tinerii care vor fi găzduiți aici vor beneficia de camere cu confort sporit, spații de recreere și de studiu dotate corespunzător, iar programul lor zilnic va fi similar cu cel al unei familii, incluzând mese regulate, teme, activități educative și recreative, dar și treburi casnice ușoare, care îi ajută să-și dezvolte autonomia și simțul responsabilității. Ei sunt implicați și în activități extrașcolare, respectiv: sport, arte, excursii și tabere, pentru dezvoltarea abilităților sociale și personale.

La Casa de tip familial destinată protecției rezidențiale a copiilor cu dizabilități Turcinești, ca la oricare alt serviciu social de acest tip, va fi disponibil permanent personal calificat, pentru a le oferi copiilor siguranță și sprijin emoțional. Copiii merg la școli de stat și sunt sprijiniți în realizarea temelor. De asemenea, ei au acces la servicii de sănătate, controale medicale periodice și tratamente, dacă este cazul. Totodată, pentru cei cu vârste mai mari se oferă sprijin în alegerea unei cariere sau a unei forme de învățământ profesional sau superior.

În casele de tip familial se pune accent pe respectarea drepturilor copilului, dezvoltarea emoțională sănătoasă și integrarea eficientă a acestora în comunitate, transmite Laurențiu Diaconescu, directorul general al DGASPC Gorj.



