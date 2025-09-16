Elevii cu rezultate foarte bune se pot înscrie la Centrul Județean de Excelență Gorj

Elevii care vor să se pregătească la Centrul Județean de Excelență Gorj sunt așteptați să se înscrie. Selecția va avea loc la începutul lunii viitoare. În cazul în care vor fi mai multe solicitări va fi organizat un test.

„În perioada 1-10 octombrie 2025 se organizează selecția elevilor doritori și capabili de performanță care doresc să frecventeze cursurile Centrului Județean de Excelență Gorj în anul școlar 2025-2026 pentru unul din domeniile: Matematică, Informatică, Limba Română-Lingvistică, Limbi Moderne (engleza/franceză), Fizică, Chimie, Biologie, Geografie, Istorie, Dezbatere, oratorie și retorică.

Pentru înscriere elevii vor accesa și completa formularul online de la adresa: https://cex.isjgorj.ro/noutati/ care se activează în perioada de înscriere (1 octombrie 2025, ora 12.00).

Validarea datelor elevilor înscriși se face în data de 11 octombrie.

Testul de selecție pentru grupele care depășesc numărul de elevi necesar constituirii grupelor se va desfășura în perioada 6-12 octombrie 2025. Data testului va fi stabilită și anunțată de profesorul-lector asociat grupei“, au transmis reprezentanții Centrului de Excelență Gorj.