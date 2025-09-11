spot_img
    Actualitate

    Încep lucrările de amenajare a Parcului Central – Etapa I, Zona Nord

    Reprezentanții administrației locale au anunțat că, în perioada următoare, vor începe lucrările de reabilitare la Parcul Central din municipiul Târgu Jiu, spațiu verde amenajat în urmă cu mai bine de un secol. În prezent, a fost aprobată suma de peste 260.000 de lei pentru asigurarea serviciilor de asistență tehnică prin proiectanți, inclusiv predarea proiectului aferent obiectivului „Amenajarea peisagistică a Grădinii Publice din cadrul Zonei Protejate a Ansamblului Monumental «Calea Eroilor» – Etapa I – Zona Nord”.
    Parcul Central „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu va fi supus unui proces amplu de modernizare. Primăria Târgu Jiu a elaborat un proiect finanțat prin fonduri europene, valoarea acestuia ridicându-se la două milioane de euro.
    Fosta grădină publică a orașului, amenajată acum mai bine de o sută de ani și întinsă pe o suprafață de peste 10 hectare, găzduiește în prezent unele dintre cele mai importante opere ale sculpturii moderne universale. Este vorba despre Masa Tăcerii, Aleea Scaunelor și Poarta Sărutului, realizate între anii 1937 – 1938 de Constantin Brâncuși, lucrări incluse atât în Patrimoniul European, cât și în Patrimoniul Mondial UNESCO. Proiectul prevede punerea în valoare și protejarea creațiilor brâncușiene, amenajarea de noi zone cu arbori și plante decorative, reconfigurarea aleilor cu pavaj decorativ, dar și realizarea de trasee pietonale și piste pentru biciclete.
    Totodată, Parcul Central necesită refacerea împrejmuirii, având în vedere valoarea sa istorică, precum și modernizarea sistemului de iluminat public și decorativ. Proiectul mai cuprinde și lucrări de reabilitare la unele clădiri aflate în incinta parcului, dar și amenajarea a trei fântâni arteziene.
    Trebuie menționat că zona unde se află Masa Tăcerii, Aleea Scaunelor și Poarta Sărutului nu este inclusă în prezentul proiect, aceasta urmând să fie cuprinsă într-un alt program, cel dedicat modernizării Axei „Brâncuși”.
    În plus, sunt prevăzute noi lucrări de amenajare, instalarea unui sistem automatizat de irigații pentru întreținerea spațiilor verzi, modernizarea locurilor de joacă și reabilitarea unor construcții existente, cum ar fi turnul de apă, care urmează să fie pus în valoare, ținând cont de importanța sa istorică.

