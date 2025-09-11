spot_img
    Actualitate

    Parcul Central din Târgu Jiu va găzdui Festivalul Luminii

    Alin Petre
    Festivalul Luminii va avea loc duminică, 14 septembrie, între orele 16:00 – 21:00, în Parcul Central Târgu Jiu. Evenimentul este coordonat de Centrul Local „Ecaterina Teodoroiu“ Târgu Jiu al Organizației Naționale Cercetașii României.

    „Cercetașii îi invită pe târgujieni să redescopere bucuria lucrurilor mărunte și să se bucure de o seară de poveste, în aer liber, alături de cei dragi. Și în acest an, mii de gulguțe – cutii de origami din hârtie reciclată în care ard lumânări – vor fi confecționate de cercetași pentru a crea o atmosferă unică și plină de lumină.

    Centrul Local ,,Ecaterina Teodoroiu” a pregătit un program divers pentru toate vârstele. Între orele 16:00 și 19:00, participanții vor putea lua parte la ateliere atractive, precum: „Jocurile copilăriei“, „Jocul cu mere“, „Cercetaș pentru o zi“, „Brățări cercetășești“, „Atelier de împletituri“, „Origami“, „Tir cu arcul“, „Jocuri cercetășești“, „Gânduri bune în borcan“, „Pictură pe pânză“, „Tatuaje cu henna“ și multe altele.

    Seara va continua cu un moment artistic de la ora 19:20, urmat de ceremonia de depunere a promisiunii de către noii cercetași.

    Punctul culminant va fi la ora 20:00, când pe aleile principale ale parcului (Aleea Scaunelor, digul Jiului dintre Masa Tăcerii și podul spre insuliță, precum și aleea ce pornește din Aleea Scaunelor spre „Buturuga“ de lângă dinozauri) vor fi aprinse gulguțele realizate din materiale reciclabile, pentru a crea o imagine spectaculoasă și o atmosferă caldă și relaxantă.

    Scopul Festivalului Luminii este de a încuraja comunitatea să se desprindă de rutina zilnică și de agitația orașului, pentru a redescoperi frumusețea lucrurilor simple și valoarea timpului petrecut împreună. Evenimentul promovează, de asemenea, importanța socializării și a activităților în aer liber, departe de ecranele telefoanelor și calculatoarelor.

    Accesul este liber, iar Festivalul Luminii rămâne o ocazie deosebită de a-i cunoaște pe cercetași și de a afla cum poți deveni parte din cea mai mare mișcare de tineret de pe glob“, a transmis Roxana Boltașu, presedintele Filiala Tirgu-Jiu „Ecaterina Teodoroiu” a Organizaţiei Naţionale „Cercetaşii României“.

    „Festivalul Luminii” este marcă înregistrată a Organizaţiei Naţionale „Cercetaşii României“, ideea apărând în anul 2004, la Cluj-Napoca, când un grup de cercetași și-a propus să le reamintească oamenilor de frumusețea și importanța lucrurilor mărunte din viața de zi cu zi.

