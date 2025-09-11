spot_img
    Echipa de handbal CSM Târgu Jiu, la o repriză de o mare surpriză

    Echipa de handbal CSM Târgu Jiu a fost la o repriză distanță de a produce o mare surpriză în Liga Florilor. La pauză, handbalistele de la echipa din Târgu Jiu au condus cu 17-16 pe Gloria Bistrița, una dintre forțele campionatului. Meciul a avut loc miercuri, 10 septembrie, în Sala Sporturilor din Târgu Jiu. Gilda Simao a fost cea mai bună marcatoare a CSM Târgu Jiu, cu 8 goluri. 

    Peste 800 de suporteri au fost prezenți în Sala Sporturilor alături de handbalistele lui Liviu Andrieș la primul meci pe teren propriu din actuala stagiune. Suporterii au încurajat în permanență echipa și s-au bucurat pentru fiecare reușită a fetelor lui Andrieș. Mai bine de 40 minute, gorjencele au reușit să se ridice la nivelul adversarului, timp în care echipa gorjeană oferit o replică extrem de solidă formației care reprezintă România în Liga Campionilor. CSM Târgu Jiu a făcut o primă repriză de excepție, probabil una dintre cele mai bune reprize ale echipei noastre din ultimele două sezoane. Handbalistele lui Andrieș au jucat de la egal la egal cu vedetele Bistriței, în multe momente gorjencele au fost chiar peste gruparea din Ardeal. Bistrița a arătat pe parcursul primei reprize ca o echipă ușor descumpănită, care nu a reușit minute bune să contracareze jocul excelent pe faza defensivă, dar și inspirația pe parte ofensivă a echipei din Târgu Jiu. Jocul sclipitor al formației gorjene și scorul de pe tabelă, după 30 de minute, 17-16, le-a făcut pe handbalistele Gloriei să intre cu privirea în pământ la vestiare. CSM Târgu Jiu a mers umăr la umăr cu Bistrița și în debutul reprizei secunde, până prin minutul 40, când cele două echipe se aflau la egalitate. Efortul depus de jucătoarele lui Liviu Andrieș a început să își spună cuvântul, iar Bistrița a început să se distanțeze pe tabela de marcaj. Chiar dacă au pierdut confruntarea, fetele lui lui Liviu Andrieș au arătat determinare, au arătat spirit de echipă, au luptat până la final pentru fiecare minge, au arătat că echipa din Târgu Jiu are forța de a se lupta cu orice echipă din campionat și că este capabilă să producă surprize în actuala stagiune.

    Antrenor: „Pe finalul jocului am făcut mai multe greșeli“

    Liviu Andrieș, antrenor principal CSM Târgu Jiu, a spus că în primele 45 de minute jucătoarele sale s-au ridicat la nivelul adversarelor: „Cred că până în minutul 45 a fost meciul echilibrat, după care, normal, pe fondul oboselii, și pe fondul schimbărilor pe care le-a avut, echipa din Bistrița a întors soarta partidei. Ați observat, pe finalul jocului, noi am încercat să le dăm minute și celor mici. Sunt o echipă puternică, o echipă care are un cuvânt de spus, dar, așa ca o analiză generală și scurtă, suntem mulțumiți de ceea ce au arătat fetele în după amiaza aceasta. Pe finalul jocului e clar că s-a simțit oboseala, în momentul când joci cu aceleași 5-6 jucătoare și ai o singură schimbare atac-apărare, e destul de delicat să poți să duci tot jocul, chiar dacă în alte momente, într-adevăr, pe finalul jocului am făcut mai multe greșeli, dar cred că, una peste alta, este și oboseală, pierdere de putere, pentru că ele au fost mult mai puternice pe finalul jocului și acest lucru a contat foarte, foarte mult.”

    În ultimele minute ale confruntării, Liviu Andrieș a trimis în teren toate junioarele din lot, iar publicul a reacționat imediat, cu aplauze și încurajări. Pe final de meci, CSM Târgu Jiu a aliniat cea mai tânără echipă din Liga Florilor.

    „E greu ca o fată de 17-18 ani, care a făcut primii pași în handbalul de performanță și mai are un an de juniorat, să vină să dea cu nasul de jucătoare cu CV-uri grele în spate. E foarte, foarte greu și e clar că în finalul jocului acele trei minute și ceva, probabil că au tremurat destul de mult. Adaptarea lor este legată de valoarea lor ca jucătoare, de ceea ce ne dorim să facem. La prima vedere, la ceea ce s-a întâmplat pe teren la finalul acestui joc, au arătat că sunt puțin speriate, dar sunt convins că, ușor, ușor, dându-le permanent minute, vor prinde curaj și vor avea altă exprimare”, a adăugat antrenorul Liviu Andrieș.

