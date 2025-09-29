spot_img
11.7 C
Târgu Jiu
luni, septembrie 29, 2025
Altele
    AcasăActualitateInvestiție la grupurile 4 și 5 de la SE Turceni pentru conformarea...
    Actualitate

    Investiție la grupurile 4 și 5 de la SE Turceni pentru conformarea la cerințele de mediu

    Mihai Popescu
    By Mihai Popescu
    0
    198

    Complexul Energetic Oltenia (CEO) demarează o investiție importantă la Termocentrala Turceni, vizând grupurile energetice 4 și 5, în scopul conformării la standardele de mediu. Valoarea proiectului depășește 400.000 de lei și vizează atât mentenanța echipamentelor de măsurare a gazelor arse, cât și implementarea procedurilor QAL2, necesare pentru respectarea legislației în domeniu.
    Potrivit reprezentanților CEO, proiectul presupune:
    asigurarea mentenanței pentru analizoarele de gaze arse brute și epurate, la intrarea și ieșirea instalațiilor de desulfurare aferente blocurilor 4 și 5;
    repararea și întreținerea echipamentului de detectare a gazelor;
    realizarea procedurilor QAL2, standard obligatoriu pentru monitorizarea emisiilor și raportarea către autoritățile de mediu.
    Compania alocă anual sute de milioane de euro pentru achiziția certificatelor de CO2, necesare pentru funcționarea instalațiilor energetice în conformitate cu normele Uniunii Europene. Prin reducerea emisiilor de oxizi de azot și a altor noxe, CEO urmărește nu doar protecția mediului, ci și diminuarea cheltuielilor legate de achiziția acestor certificate.
    Beneficiarul direct al proiectului este Complexul Energetic Oltenia, prin intermediul Termocentralei Turceni, iar implementarea investiției va fi realizată de furnizori specializați în servicii de mentenanță și calibrare a echipamentelor de monitorizare a emisiilor.
    Această inițiativă se înscrie în strategia pe termen lung a CEO de modernizare a infrastructurii energetice și reducere a impactului asupra mediului, consolidând rolul Termocentralei Turceni ca furnizor major de energie în România, respectând totodată obligațiile legale și standardele europene.

    Articolul precedent
    Blocurile „groazei” de la Mătăsari, reabilitate cu 3 milioane de euro
    Articolul următor
    Agenții economici din Parcul Industrial Gorj plătesc cea mai ieftină energie din județ: numai 70 de bani kilowatul
    Mihai Popescu
    Mihai Popescu
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    error: Content is protected !!