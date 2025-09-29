Investiție la grupurile 4 și 5 de la SE Turceni pentru conformarea la cerințele de mediu

Complexul Energetic Oltenia (CEO) demarează o investiție importantă la Termocentrala Turceni, vizând grupurile energetice 4 și 5, în scopul conformării la standardele de mediu. Valoarea proiectului depășește 400.000 de lei și vizează atât mentenanța echipamentelor de măsurare a gazelor arse, cât și implementarea procedurilor QAL2, necesare pentru respectarea legislației în domeniu.

Potrivit reprezentanților CEO, proiectul presupune:

asigurarea mentenanței pentru analizoarele de gaze arse brute și epurate, la intrarea și ieșirea instalațiilor de desulfurare aferente blocurilor 4 și 5;

repararea și întreținerea echipamentului de detectare a gazelor;

realizarea procedurilor QAL2, standard obligatoriu pentru monitorizarea emisiilor și raportarea către autoritățile de mediu.

Compania alocă anual sute de milioane de euro pentru achiziția certificatelor de CO2, necesare pentru funcționarea instalațiilor energetice în conformitate cu normele Uniunii Europene. Prin reducerea emisiilor de oxizi de azot și a altor noxe, CEO urmărește nu doar protecția mediului, ci și diminuarea cheltuielilor legate de achiziția acestor certificate.

Beneficiarul direct al proiectului este Complexul Energetic Oltenia, prin intermediul Termocentralei Turceni, iar implementarea investiției va fi realizată de furnizori specializați în servicii de mentenanță și calibrare a echipamentelor de monitorizare a emisiilor.

Această inițiativă se înscrie în strategia pe termen lung a CEO de modernizare a infrastructurii energetice și reducere a impactului asupra mediului, consolidând rolul Termocentralei Turceni ca furnizor major de energie în România, respectând totodată obligațiile legale și standardele europene.

