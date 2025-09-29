spot_img
    Economic

    Agenții economici din Parcul Industrial Gorj plătesc cea mai ieftină energie din județ: numai 70 de bani kilowatul

    Agenții economici din Parcul Industrial Gorj beneficiază de un preț redus la energia electrică, în urma construirii și punerii în funcțiune a unei centrale fotovoltaice cu o putere instalată de 375 kWh. Investiția a presupus montarea a 943 de panouri fotovoltaice, ceea ce permite ca energia să fie achitată la cel mai mic tarif din județ, respectiv 70 de bani pe kilowat.
    În prezent, 22 de operatori economici desfășoară activități pe platforma Parcului Industrial Gorj – punct de lucru Bumbești Jiu, asigurând minimum 500 de locuri de muncă. Societatea comercială Parc Industrial Sadu S.A., aflată sub autoritatea Consiliului Județean Gorj, administrează activitatea unității.
    Consiliul Județean Gorj a realizat mai multe investiții pentru dezvoltarea infrastructurii parcului, printre care rețele de apă și canalizare, drumuri de acces și de incintă modernizate, precum și facilități fiscale constând în scutiri de taxe și impozite pe teren și clădiri. Toate spațiile disponibile – ateliere de producție și terenuri – sunt deja contractate.
    Parcul Industrial Gorj se conturează drept un incubator de afaceri atractiv pentru marii operatori economici. În paralel, sunt în desfășurare demersuri pentru dezvoltarea unui nou punct de lucru în comuna Bălești, pe o suprafață de 10,4 hectare, unde a fost obținut deja titlul de parc operațional.

