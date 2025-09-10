În fiecare an, la data de 13 septembrie, este sărbătorită Ziua Pompierilor din România! Și anul acesta, la Gorj, salvatorii vor fi, de ziua lor, în mijlocul copiilor.
„Noi ne-am propus să dedicăm ziua noastră copiilor! Evident că am ales ziua de vineri, 12 septembrie, pentru această activitate, pentru a nu afecta eventualele planuri de weekend ale dumneavoastră.
Așadar, vineri, 12 septembrie, vă așteptăm la sediul nostru din municipiul Tg-Jiu, strada Calea București, nr.9J, intervalul orar 10:00-14:00, unde puteți îmbrăca pentru o zi rolul salvatorului profesionist, având, totodată, posibilitatea să explorați tehnica de intervenție utilizată de salvatorii profesioniști pe timpul misiunilor.
Dacă nu ai posibilitatea să ajungi la sediul nostru din municipiul Tg-Jiu, nicio problemă! În toate subunitățile noastre de intervenție din județul Gorj am organizat Ziua Porților Deschise, în intervalul orar 10:00-14:00! Vă așteptăm cu drag și cu multe surprize!”, a transmis ISU Gorj.
Ziua Pompierilor în mijlocul copiilor!
