Ziua Pompierilor în mijlocul copiilor!

În fiecare an, la data de 13 septembrie, este sărbătorită Ziua Pompierilor din România! Și anul acesta, la Gorj, salvatorii vor fi, de ziua lor, în mijlocul copiilor.

„Noi ne-am propus să dedicăm ziua noastră copiilor! Evident că am ales ziua de vineri, 12 septembrie, pentru această activitate, pentru a nu afecta eventualele planuri de weekend ale dumneavoastră.

Așadar, vineri, 12 septembrie, vă așteptăm la sediul nostru din municipiul Tg-Jiu, strada Calea București, nr.9J, intervalul orar 10:00-14:00, unde puteți îmbrăca pentru o zi rolul salvatorului profesionist, având, totodată, posibilitatea să explorați tehnica de intervenție utilizată de salvatorii profesioniști pe timpul misiunilor.

Dacă nu ai posibilitatea să ajungi la sediul nostru din municipiul Tg-Jiu, nicio problemă! În toate subunitățile noastre de intervenție din județul Gorj am organizat Ziua Porților Deschise, în intervalul orar 10:00-14:00! Vă așteptăm cu drag și cu multe surprize!”, a transmis ISU Gorj.

