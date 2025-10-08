Lucrări de consolidare a digurilor râului Jiu

Lucrătorii Apelor Române au efectuat lucrări de întreținere și consolidare pe râul Jiu, pe raza comunei Drăguțești.

,,În cadrul Programului de Întreținere și Reparații Curente 2025, Sistemul de Gospodărire a Apelor #Gorj Apele Române Jiu execută în această perioadă lucrarea: Reparații curente la apărare de mal și îndiguire râu Jiu – aval pod CF Drăguțești”.



Lucrarea are ca obiectiv:

– stoparea fenomenului de eroziune a malurilor,

– asigurarea secțiunii optime de tranzitare a viiturilor,

– reducerea efectelor negative asupra mediului.

Intervenția se desfășoară pe o lungime de 400 metri în albia minoră a râului Jiu, unde malul stâng este consolidat cu piatră brută de carieră.

Lucrările sunt realizate mecanizat, utilizând utilaje din dotarea SGA Gorj: buldozere, excavatoare, autobasculante și trailer.

Prin aceste lucrări, se asigură protecția digului și condițiile optime de scurgere a apelor, fără a afecta echilibrul ecologic al zonei.

Apele Române Jiu”, au transmis reprezentanții Apelor Române.