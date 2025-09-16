Luna aceasta se redeschide o porțiune din drumul în lucru Târgu Jiu -Țicleni

Autoritățile județene susțin că lucrările pe drumurile județene nu au fost afectate de măsurile anunțate. Se lucrează în timp alert, pe un tronson urmând să se reia circulația.

Vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, Marius Cuțitoiu, susține că tronsonul Târgu Jiu -Țicleni se redeschiderea pe un anumit segment.

„La ora actuală cele trei pachete sunt in grafic. Se lucrează intens si pe lotul obținut pe Anghel Saligny. Nu sunt probleme cu blocarea investițiilor. Lotul cel mai avansat este Brănești-Hurezani, lucrările au fost efectuate în procent de 40%. Pe tronsonul Țicleni -Târgu Jiu vorbim de 30%, urmând ca in zona podului tronsonul să fie dat în folosință pe data de 26 septembrie. Pe lotul pe Anghel Saligny s-au început lucrările în zona Stănești. În 2027 vom finaliza toate cele trei tronsoane”, a transmis Marius Cuțitoiu, vicepreședintele Consiliului Județean Gorj.

