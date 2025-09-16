Se înființează un nou compartiment la SJU Târgu Jiu. Cu ce se va ocupa!

Vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, Marius Cuțitoiu a explicat care sunt pașii în privința funcționării heliportului din Târgu Jiu. De zona, recent preluată de Consiliu Județean Gorj se va ocupa Spitalul Județean de Urgență printr-un compartiment nou înființat.

„Heliporul a fost trecut prin hotărârea de Consiliu Județean, l-am trecut din domeniul public al municipiului Târgu Jiu, în domeniul public al județului Gorj. Se vor face demersurile pentru deschiderea lui pe timp de zi. Urmează să semnăm protocolul de dare în administrare către Spitalul Județean. Apoi vom anunța Inspectoratul General de Aviație al MAI pentru înștiințarea și notificarea unor noi coordonate. Urmând în perioada urmatoare să incepem demersurile pentru certificarea pe timp de noapte. Se va înființa un compartiment dedicat heliportului”, a transmis Marius Cuțitoiu, vicepreședintele Consiliului Județean Gorj.

Apreciază: Apreciază Încarc...