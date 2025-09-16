Eveniment caritabil pentru sprijinirea micuței Amina Maracu, grav bolnavă

Un eveniment caritabil dedicat sprijinirii micuței Amina Maracu, de 4 ani, din Târgu Jiu, va avea loc sâmbătă, 20 septembrie 2025, începând cu ora 13:00, la Agropensiunea Lupu din comuna Lelești. Manifestarea este organizată de Casa Lupu – Agropensiune & Echitație și are scopul de a strânge fonduri și sprijin pentru Amina, care suferă de nanism și alte complicații ale bolii.

Evenimentul poartă titlul „Micuța luptătoare și lumea ei magică” și își propune să aducă împreună comunitatea locală, dar și pe toți cei care doresc să ofere o mână de ajutor. Organizatorii au pregătit un program variat, destinat atât copiilor, cât și adulților.

Participanții vor putea lua parte la un târg caritabil cu obiecte donate, la jocuri și concursuri pentru copii, precum și la ateliere de creație și pictură în aer liber. Programul include o expoziție de artă și pictură, pictură pe față pentru cei mici, o vizită la zoo, dar și un concurs cu premiu special constând într-o călărie gratuită. De asemenea, va fi organizată o tombolă cu premii surpriză și vor fi prezentate momente artistice menite să aducă bucurie publicului.

Organizatorii subliniază că evenimentul nu se rezumă doar la activitățile recreative, ci reprezintă un prilej de solidaritate și implicare pentru susținerea unei cauze umanitare. Toți cei care vor participa vor contribui la strângerea de fonduri necesare pentru sprijinirea micuței Amina.

Detalii suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0763 770 093.

