    Minerii unei cariere din CEO, pregătiți de greva foamei dacă nu se prelungește activitatea

    Cariera Jilţ Nord, călcată din nou de hoţi

    Minerii din cadrul unei cariere din Complexul Energetic Oltenia se pregătesc să protesteze extrem, dacă nu va fi prelungită activitatea companiei. Vizați sunt cele câteva sute de salariați din cadrul Carierei Miniere Jilț Nord. Marius Cătălin Berca, unul dintre salariații subunității miniere și membru de sindicat, a declarat că nu va mai exista altă variantă în afară de greva foamei fie la locul de muncă, fie în fața sediului companiei. Berca a precizat că nu poate fi nimic mai grav în această perioadă decât pierderea locului de muncă.
    „Avem un optimism moderat. Nu știu dacă va fi prelungită activitatea și, dacă va fi prelungită, să nu fie doar pentru lunile acestea de iarnă și apoi gata. Nu vom avea altă variant decât să intrăm în greva foamei, fie la subunități, fie la sediul Complexului Energetic Oltenia. Nu e ușor să rămâi în plină iarnă fără un loc de muncă. Oricum, chiar dacă se prelungește activitatea, este clar că nu vor mai rămâne peste 8.000 de oameni la CEO. Unii vor pleca acasă. Să vedem câți”, a menționat Marius Cătălin Berca.

