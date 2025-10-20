O nouă ediție a Festivalului Internațional de Umor și Caricaturi ” Ion Cănăvoiu”

spot_img
    Începe Festivalul Internațional de Umor și Caricaturi ” Ion Cănăvoiu”. Astfel, în perioada 24-26 octombrie a avea loc cea de-a 33-a ediție a Festivalului. Acțiunea se înscrie în seria manifestărilor culturale de tradiție organizate de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, având ca scop principal stimularea creației literare și grafice de factură umoristică, precum și promovarea valorilor culturale naționale.
    Festivalul poartă numele scriitorului și publicistului Ion Cănăvoiu (1939–1992), una dintre personalitățile marcante ale culturii gorjene, cunoscut pentru contribuția sa la literatura satirică și la presa umoristică românească.
    De-a lungul celor trei decenii de existență, evenimentul a reunit participanți din întreaga țară și din lume, reprezentând diverse ramuri ale creației umoristice – epigramă, poezie, proză scurtă și caricatură. În cadrul festivalului au fost acordate sute de premii și distincții unor autori consacrați și tineri debutanți, contribuind la afirmarea și recunoașterea acestora pe plan național.
    Manifestarea include anual concursuri de creație, workshopu-uri, salon de caricatură, lansări de carte și reviste, momente comemorative, realizarea de caricaturi in stradă, menținând astfel vie tradiția umorului de calitate și consolidând poziția Gorjului pe harta culturală a României. În cadrul ediției din acest an, participarea la secțiunile de concurs este una record – peste 130 de concurenți.
    Ediția de anul acesta se va desfasura in perioada 24-26 octombrie și este realizată de CJCPCT Gorj în parteneriat cu Uniunea Epigramistilor din România, Cenaclul Hohote, Primăria Runcu, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, Muzeul Judetean Gorj și Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”.

